Puxado por vendas na América do Norte, lucro da Ford sobe 46% no segundo trimestre

O lucro líquido da Ford subiu 46%, totalizando US$ 1,9 bilhão no segundo trimestre deste ano, ante US$ 1,3 bilhão registrado em igual período do ano passado.

O aumento das margens de lucro operacional da Ásia/Pacífico (+7,8%) também contribuíram para os ganhos.

O lucro da Ford no segundo trimestre superou as expectativas de Wall Street, graças ao contínuo fortalecimento das vendas na América do Norte.

A receita da empresa ficou praticamente estável na comparação anual, em US$ 37,3 bilhões entre abril e julho de 2015. Já as vendas mundiais cresceram 2%, com a empresa vendendo mais carros na América do Norte e na Europa do que no mesmo período do ano passado.

A Ford manteve sua previsão para o ano de 2015 de lucro operacional entre US$ 8,5 e US$ 9,5 bilhões. As perspectivas para as vendas de veículos na China para este ano foi reduzida para entre 23 milhões e 24 milhões, de entre 24,5 milhões e 26,5 milhões, diante de uma demanda mais fraca influenciada pela desaceleração da economia.