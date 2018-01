Resultado do Carrefour é pressionado por vendas fracas no Brasil e na China

O grupo varejista francês Carrefour divulgou nesta sexta-feira, 15, que registrou vendas de € 22,43 bilhões no quarto trimestre de 2015, resultado que veio em linha com as expectativas. Considerando-se ajustes cambiais, as vendas recuaram 0,8% ante igual período de 2014, mas houve crescimento de 2,4% no resultado orgânico. Analistas previam vendas de € 22,4 bilhões entre outubro e dezembro.

Embora o desempenho do Carrefour tenha melhorado em alguns mercados europeus estratégicos, incluindo França e Itália, a receita da varejista diminuiu na América Latina e na China.

Na França, as vendas tiveram expansão anual de 1% no quarto trimestre, a € 10,67 bilhões, com o Carrefour dando continuidade à recuperação em seu mercado de origem. Já as vendas na América Latina se enfraqueceram, pressionadas por uma queda de 14% no Brasil, enquanto na China houve recuo de 7,5% na receita.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Carrefour não divulgou o lucro trimestral hoje, mas confirmou que teve Ebit de € 2,45 bilhões em 2015, também em linha com o esperado.