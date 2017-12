Rigotto: Lula admite editar MP para liberar plantio de transgênico Brasília, 17 - O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, disse há pouco que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já admite editar uma medida provisória para liberar o plantio de soja transgênica na safra 2004/2005, mas quer que essa MP inclua o acordo fechado ontem entre as lideranças partidárias (governo e oposição) no Senado sobre a liberação do produto geneticamente modificado. Rigotto fez essas afirmações ao deixar o Palácio do Planalto, onde se reuniu por mais de uma hora com o presidente, com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e com o ministro da Defesa, José Viegas. É que, originalmente, segundo informou, o governador foi convocado pelo presidente para debater a situação da Varig. "O presidente disse que não gostaria de editar uma MP que simplesmente prorrogasse o prazo de plantio e tratasse da próxima safra", relatou o governador. "Ele disse que preferia editar uma MP incluindo o resultado do acordo firmado no Senado entre as lideranças partidárias que não chegou a ser votado, ontem, por falta de quórum no plenário. Rigotto ressaltou que a idéia é que, até o início da próxima semana, seja apresentada uma solução para o caso, porque não é possível esperar o término da votação do projeto da Lei de Biossegurança - que inclui a liberação do plantio da soja geneticamente modificada - pelo Congresso, que ó deve ocorrer pelo fim de outubro. É que o projeto, uma vez aprovado, terá que voltar à Câmara por ter sido modificado pelo Senado. "O governo está consciente de que tem que ter uma solução rápida, porque essa é uma questão que interessa ao Brasil", afirmou Rigotto. Segundo ele, além, do Rio Grande do Sul, outros dez Estados aguardam a liberação para iniciar o plantio.