Rio Tinto discute com Mitsui sobre venda de ativos--jornal A mineradora Rio Tinto está negociando com a companhia japonesa Mitsui sobre a venda de ativos, num momento em que procura reduzir dívida, informou um jornal australiano na segunda-feira. Segundo o Australian Financial Review, não está claro qual ativo seria vendido, mas as especulações se concentram na fatia de 75 por cento que a Rio Tinto tem na produtora de carvão Coal & Allied. O jornal não informou a fonte das informações. A Rio Tinto espera liquidar cerca de 10 bilhões de dólares em dívida este ano com corte de custos, eliminação de 14 mil empregos e venda de alguns negócios. Até agora, a companhia já vendeu ou está vendendo algo como 4,7 bilhões de dólares em ativos. A Rio também está em negociações para venda de ativos a seu principal acionista, o grupo chinês de alumínio Chinalco, e na semana passada vendeu operações de potássio para a Vale.