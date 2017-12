Rodrigues: Agricultura terá R$ 520 mi em 2005 para comercialização Brasília, 14 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje a empresários do agronegócio reunidos em São Paulo que a sua pasta terá R$ 520 milhões para instrumentos de apoio à comercialização da safra em 2005. Em 2004 o orçamento para este fim, tais como contratos de opção, Empréstimos do Governo Federal (EGF) e Aquisições do Governo Federal (AGF), foi de R$ 250 milhões. O ministro disse ainda que vai tentar com a área econômica do governo um aporte adicional de R$ 200 milhões para apoio à comercialização. "Já garantimos o dobro do que tivemos esse ano", disse o ministro, de acordo com sua assessoria de imprensa. Na reunião, Rodrigues também opinou sobre o Sisbov. Ele disse ser a favor da não obrigatoriedade da rastreabilidade. "Pessoalmente sou pela não obrigatoriedade; esse pode ser o caminho", afirmou. Rodrigues disse não admitir que sejam formados cartéis ou cartórios no sistema de rastreabilidade. À tarde, o ministro e o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, visitam a Usina São Martinho, em Pradópolis (SP).