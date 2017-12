Rodrigues: custo para produzir soja transgênica é 20% menor Brasília, 16 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje, em entrevista ao programa "Bom Dia, Brasil", da Rede Globo, que o governo está interessado em resolver logo o problema da autorização para plantio da soja transgênica porque o cultivo do produto é cerca de 20% mais barato que o da soja tradicional. Segundo ele, essa economia é importante no momento em que os custos do agronegócio estão aumentando. O ministro tentou tranqüilizar os ambientalistas quanto aos possíveis danos ambientais do cultivo da soja transgênica. Ele disse que o plantio de transgênicos reduz o uso de defensivos. O ministro também afirmou que o agronegócio não precisa de nova derrubada de florestas para se expandir. Segundo ele, há, no momento, 62 milhões de hectares ocupados pela agricultura e 200 milhões com pastagens, no País. Com os progressos que estão sendo alcançados na pecuária de corte, haverá "mais produção de carne com menos área de pasto". Ele previu que, em conseqüência disso, nos próximos 15 anos, a pecuária deverá liberar para a agricultura 30 milhões de hectares da área hoje ocupada por ela. E, segundo ele, trata-se justamente da área mais cara, onde haverá crescimento da agricultura, como em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Rodrigues admitiu que o governo está preocupado com o custo dos transportes, mas disse que este problema já está sendo solucionado. Segundo ele, já foram recuperados 7 mil quilômetros de estradas, e o governo está investindo na recuperação dos portos para baratear o escoamento da safra. (segue)