Rodrigues discute mercado do açúcar no Parlamento alemão Brasília, 20 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa hoje, em Berlim, da Sessão da Comissão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento do "Bundestag" (Parlamento) para discutir o cenário atual do mercado mundial de açúcar. Ele também participará do workshop internacional "Política Contra a Liberação do Comércio Agrícola III - Uma solução?", no Ministério da Economia e do Trabalho alemão. No workshop, o ministro falará sobre as ações do governo brasileiro na área de segurança alimentar com destaque para programas sociais como o Fome Zero, Bolsa-Escola, Bolsa-Família, entre outros. Ele também discorrerá sobre o crescimento do agronegócio brasileiro, as negociações para a liberalização do comércio mundial de produtos agrícolas e os projetos brasileiros de pesquisa e transferência de tecnologia tropical para países em desenvolvimento. As informações são da assessoria de imprensa do ministério.