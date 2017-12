Rodrigues diz que haverá marco legal para a soja transgênica Brasília, 29 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, informou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, que o governo federal garantirá o plantio das sementes de soja transgênica na safra 2004/05. Ele disse que um marco legal garantirá o plantio das variedades geneticamente modificadas, a exemplo do que aconteceu no ano passado. "O governo tem claro que é preciso haver uma referência legal. E haverá uma referência legal", afirmou o ministro, por meio de sua assessoria. "Uma coisa é certa: o governo já garantiu a legalidade no ano passado e garantirá a legalidade este ano." Em 2003, o governo federal editou duas medidas provisórias que permitiram a comercialização da soja transgênica da safra 2002/03 e o plantio e comercialização da soja na safra 2003/04. Rodrigues reafirmou que o governo espera resolver a questão do plantio de soja transgênica na safra atual dentro do Congresso Nacional. "A expectativa é que o assunto se resolva normalmente dentro do Parlamento. A equipe política do Palácio do Planalto acredita ser possível aprovar no Senado, logo depois das eleições, antes de 10 de outubro, a lei que estava lá em discussão - e que não foi aprovada por uma pequena falha na organização da discussão. É nisso que o presidente Lula está apostando", disse o ministro, de acordo com informações da sua assessoria de imprensa. Dessa forma, argumentou, seria "desnecessária" a edição de uma medida provisória para autorizar o plantio de soja geneticamente modificada na safra atual. "Seguramente, tendo o governo a certeza de que se negociará bem o assunto dentro do Parlamento, não há necessidade de medida provisória. Se isto eventualmente não ocorrer no tempo hábil, naturalmente haverá uma rediscussão do assunto", disse. Em relação à soja geneticamente modificada, o ministro da Agricultura lembrou que o principal objetivo do governo federal é transmitir aos produtores a tranqüilidade para o plantio da atual safra. "O governo criará o marco legal para que todo mundo fique em paz. Essa é a palavra de tranqüilidade que quero transmitir. O governo está atento e não permitirá que ninguém fique na ilegalidade, porque não há razão para isso. No ano passado, fizemos uma ação para impedir isso e não há nenhuma razão para que não façamos também este ano", informou o ministro. "Estou dizendo tranqüilamente a todos que fiquem tranqüilos, que fiquem em paz, porque o governo está atento e não permitirá a ilegalidade. O governo dará as condições de legalidade para o processo", completou.