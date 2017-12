Rodrigues diz que Rússia está firme no embargo à carne brasileira Brasília, 21 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que não tiveram efeito as primeiras negociações da missão brasileira que está em Moscou para tentar reverter o embargo imposto pela Rússia à carne brasileira. "Eles estão muito firmes na posição de manter o embargo e estudar rigorosamente o assunto", afirmou o ministro, após participar de cerimônia no Jardim Botânico, de Brasília, em comemoração ao Dia da Árvore. O ministro conversou hoje por telefone com o secretário de Produção e Comercialização, Linneu Costa Lima, que lidera a missão que está em Moscou. Rodrigues disse que a missão apresentou todas as explicações técnicas sobre o foco de febre aftosa registrado no município de Careiro da Várzea, no Amazonas. Mas que, apesar de o foco ter sido registrado em região que não é exportadora de carne, os russos mantêm a suspensão. Rodrigues contou que a missão brasileira conseguiu que a Rússia autorizasse os embarques dos carregamentos que estão nos portos. "As partidas dos lotes que estão nos portos e aguardam os navios estão autorizados", disse.