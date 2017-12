Rodrigues escolhe técnico para a presidência da Conab Brasília, 13 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que o novo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) será Jacinto Ferreira. Rodrigues confirmou que a escolha do novo presidente não foi política e que o técnico saiu do quadro da Conab. Ferreira é o atual diretor de administração e Finanças da Conab. Jacinto Ferreira substituirá o engenheiro agrônomo Luís Carlos Guedes Pinto, que será o novo secretário executivo do Ministério da Agricultura. Guedes substituirá o também engenheiro agrônomo José Amaury Dimarzio, que pediu demissão do cargo. A troca deve ser anunciada oficialmente hoje, durante a reunião do Conselho do Agronegócio (Consagro). No encontro, será avaliado o desempenho em 2004 das câmaras setoriais temáticas do Ministério da Agricultura e serão estabelecidas as metas para o próximo ano. De acordo com Rodrigues, as câmaras setoriais tiveram nos últimos dois anos atuação em questões pontuais. A proposta para os próximos anos é que sejam discutidas políticas de longo prazo para cada cadeia produtiva. Ele anunciou também que a secretaria executiva irá coordenar as câmaras setoriais. "A orientação do presidente Lula é dar mais agilidade ao processo e esse é o propósito para os próximos anos", disse Rodrigues. As 22 câmaras setoriais foram criadas pelo ministro para aproximar o governo e o setor privado.