Rodrigues instala amanhã grupo interministerial de cooperativismo Brasília, 6 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, instala amanhã (7) grupo de trabalho interministerial do Cooperativismo, que discutirá, entre outros pontos, a implantação do Plano Brasil Cooperativa - conjunto de ações lançado pelo governo federal para impulsionar o setor. A instalação está marcada para as 9 horas na sede do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), no ministério. De acordo com informações da assessoria de imprensa do ministério, uma das principais propostas do plano é a de capitalização das cooperativas. Para tanto, está sendo analisada a criação de uma linha do crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para atender o setor cooperativista. O Programa de Estímulo ao Ensino e à Produção Acadêmica no Cooperativismo e o Programa Gênero e Cooperativismo (Coopergênero), ambos já em andamento, também fazem parte do Plano Brasil Cooperativo. O grupo de trabalho interministerial vai se dedicar ainda às questões relacionadas à legislação do cooperativismo e ao tratamento tributário recebido pelo setor. Integram o grupo representantes dos ministérios da Agricultura, Casa Civil, Cidades, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Educação, Fazenda, Integração Nacional, Meio Ambiente, Minas e Energia, Pesca e Aqüicultura, Planejamento e Trabalho. A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o Banco Central, o BNDES, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia também compõem o grupo.