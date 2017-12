Rodrigues: não há acordo sobre embargo russo à carne brasileira Brasília, 22 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que ainda não houve acordo com os russos com relação às barreiras sanitárias impostas à carne brasileira. Ele informou que uma missão técnica do governo russo se encontra no País e ainda não deu por concluído seu trabalho de inspecionar a produção de carne no País. O ministro disse que os técnicos ainda irão ao Rio de Janeiro e à Amazônia. Na sua avaliação, uma conclusão poderá ser apresentada na próxima semana. Ele deu estas declarações no Palácio do Itamaraty, ao final do almoço oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.