Rodrigues participa de encontros no Chile, França e México Brasília, 4 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, entre 7 e 9 de novembro, da V reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), que acontecerá em Santiago, no Chile. De 16 a 20 de novembro, Rodrigues estará, primeiro, em Paris, na França, onde participará da 44ª Feira Européia de Commodities, e, depois, na cidade do México, onde participará do Segundo Simpósio Internacional sobre Potencial do Trópico". A autorização para afastamento do País está publicada no Diário Oficial.