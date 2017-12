Ruralistas discutem na 4ªf MP para plantio de transgênicos Brasília, 7 - A inclusão de partes do Projeto de Lei de Biossegurança em medidas provisórias que tramitam na Câmara dos Deputados deve ser discutida na quarta-feira (13) pelos deputados ruralistas. A informação é do presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, Leonardo Vilela (PP-GO). Não foi definido o horário da reunião da próxima semana. Ele lembrou que o feriado de 12 de outubro pode dificultar o debate. Vilela reafirmou que a comissão descarta incluir itens na Medida Provisória 192, a primeira na fila de votação da câmara. A MP define regras para pagamento de Títulos da Dívida Agrária (TDA), mas o texto não agrada a bancada ruralista. A saída, disse o deputado, seria rejeitar essa MP e "fazer o enxerto" na MP 193. Essa MP trata de apoio financeiro do governo federal a estados, municípios e ao Distrito Federal quando esses forem exportadores.