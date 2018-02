Rússia adia decisão sobre elevação de tarifa de importação de açúcar Moscou, 27 - O governo russo adiou para julho uma decisão sobre se introduz ou não uma tarifa sazonal de importação de açúcar demerara. A tarifa atual é de US$ 140/t, e a proposta é de que a tarifa em janeiro-maio de 2008 seja de US$ 250/t. A proposta de elevar a tarifa tem o apoio do Ministério da Agricultura, que afirma que isso irá proteger os produtores locais, especialmente durante os meses de inverno, quando a importação de demerara atinge seu pico. As informações são da Dow Jones.