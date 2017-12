Rússia deve fechar o ano com produção de aves 18,9% maior São Paulo, 17 - A produção de carne de aves da Rússia deve fechar este ano com aumento de 18,9% para 2,2 milhões de toneladas (peso vivo), informou hoje o ministro de Agricultura do país Alexei Gordeyev à agência russa Prime-Tass. Ele revelou o número depois de uma reunião em que foram discutidas melhorias tecnológicas para o setor e o aumento da produção doméstica. O ministro afirmou que a Rússia deve reduzir suas importações de carne de aves, que hoje atendem 55% do consumo interno. Mas para 2005 a cota de importação deve ficar igual à deste ano, de 1,05 milhão de toneladas. A Rússia pretende produzir 1,8 milhão de toneladas de carne de aves em 2007 (peso morto) e alcançar 2,25 milhões de t até 2010. O governo estima que o consumo doméstico per capita vai crescer de 8,3 quilos em 2004 para 15,6 quilos em 2010. As informações são da Dow Jones.