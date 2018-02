Rússia e Ucrânia proíbem aves da República Tcheca após surto de H5N1 Moscou, 26 - A Rússia e a Ucrânia proibiram temporariamente as importações de aves da República Tcheca após o registro de um surto do vírus H5N1 da gripe aviária em uma propriedade localizada a 150 quilômetros ao leste da capital do país, Praga. A Rússia suspendeu as compras a partir de 25 de junho, e a Ucrânia a partir de 21 de junho. A proibição engloba pássaros vivos, carne de frango e produtos derivados e ovos. A suspensão será mantida até que o surto de gripe aviária seja erradicado. As informações são da Dow Jones.