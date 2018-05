Rússia investiga Google sobre possíveis violações As autoridades da Rússia iniciaram uma investigação sobre possíveis violações tributárias e de privacidade da filial russa do Google. As redes sociais Facebook e o Twitter devem ser investigadas em seguida, de acordo com o presidente do Comitê de Política da Informação do Conselho da Federação (câmara-alta do Parlamento russo) Ruslan Gattarov.