Rússia produziu 2,179 mi/t de açúcar até 22 de dezembro São Paulo, 24 - A Rússia produziu 2,79 milhões de toneladas de açúcar refinado de beterraba até 22 de dezembro último, segundo a associação de produtores disse à Dow Jones. Na mesma época do ano passado, a Rússia havia produzido 1.863 milhões de toneladas. A entrega de beterrabas para as refinarias aumentou para 19,222 milhões/t, contra 17,346 milhões/t na mesma época do ano passado. Até 22 de dezembro, 10 usinas haviam processado 17,675 milhões de t de beterrabas, em relação a 15,380 milhões de t da mesma época do ano passado. De acordo com o órgão oficial de estatísticas, a Rússia plantou 863.000 hectares, 6,8% menor do que em 2003. O que está provocando o aumento de produção de açúcar é a produtividade das áreas de beterraba e o maior teor de açúcar retirado da plantas este ano. As informações são da Dow Jones.