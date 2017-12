Rússia proíbe importação de animais e carne do Peru e Espanha São Paulo, 11 - A Rússia proibiu a importação de animais vivos, carne e ração do Peru e das províncias espanholas de Andaluzia e Extremadura, informa a agência Prime-Tass. Quanto ao Peru a proibição foi imposta por conta de casos de febre aftosa descobertos no país. Já as províncias espanholas registraram casos de doença da língua azul, também conhecida por febre catarrosa. As informações são da Dow Jones.