Rússia sugere formação de ''Opep dos grãos'' Moscou, 22 - O Ministro da Agricultura da Rússia, Alexei Gordeyev, sugeriu aos maiores países produtores de grãos que criem um cartel internacional similar à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), noticiou hoje a agência de notícias Prime-Tass. Durante visita à região de Ulyanovsk, no centro da Rússia européia, o ministro falou a Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina e União Européia. Gordeyev disse que a Ucrânia já sinalizou apoio à proposta. "Eu, na condição de ministro, e Arkady Zlochevsky, presidente da União Russa de Grãos, decidimos propor aos maiores países produtores e exportadores de grãos que estabeleçam uma autoridade internacional semelhante à Opep para coordenar a produção e o comércio", afirmou Gordeyev. O Ministro disse que os produtores de grãos deveriam coordenar suas políticas a fim de se adaptar às mudanças drásticas que devem acontecer no mercad, devido à crescente demanda mundial por biocombustíveis. As informações são da Dow Jones.