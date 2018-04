Ryanair reduz projeção de lucro e assusta investidores

Investidores ignoraram o lucro melhor que o esperado da companhia no primeiro trimestre, impulsionado principalmente por menores custos de combustível, e se focaram no alerta de que o lucro líquido anual ficará em torno da variação mínima de 200 a 300 milhões de euros por conta do declínio do yield. O indicador mede o preço pago por passageiro por quilômetro voado e é um importante índice operacional de uma companhia aérea.

"O declínio em termos de lucro foi o que assombrou o mercado", afirmou um operador de ações em Dublin.

A notícia atingiu os preços das ações do segmento de companhias aéreas. Os papéis da Ryanair registravam as maiores perdas dentro do principal índice irlandês, caindo mais de 9 por cento.