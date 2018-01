SABMiller compra fabricante de cervejas artesanais britânica Meantime

LONDRES - A SABMiller está no processo de comprar a britânica Meantime Brewing Company, engolindo uma das pioneiras do movimento de cervejaria artesanal do país para dar exposição à companhia a uma parcela do mercado de bebidas que cresce rapidamente.

Um salto na demanda por cervejas artesanais nos últimos anos vem roubando fatia de mercado das duas maiores cervejeiras do mundo, a SABMiller e a Anheuser-Busch InBev, conforme consumidores buscam novos gostos e apoiam fornecedores locais e de nicho.

O volume de vendas das cervejas da Meantime incluindo a London Pale Ale e a London Lager dispararam 58% em 2014, ante um crescimento de 1% no mercado britânico de cervejas como um todo. A cerveja artesanal também é vendida a um preço maior do que lagers tradicionais, outro fator atrativo para a SABMiller.

Os termos financeiros do acordo não foram revelados, mas será pequeno no contexto do valor de mercado de 58 bilhões de libras (US$ 91 bilhões) da SABMiller. A companhia vendeu 245 milhões de hectolitros de lager em 2014, ante uma capacidade de produção anual de 120 mil hectolitros da Meantime.