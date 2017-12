Sadia: abate de suíno e de frango vai mais que dobrar em MG Uberlândia, 17 - A Sadia anunciou hoje que investirá R$ 400 milhões na unidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Somente na ampliação de capacidade, o aporte será de R$ 185,3 milhões em todas as linhas de produção - incluindo frangos, perus e suínos. A planta também possui fábricas de industrializados e rações, que também receberão recursos. Os produtores integrados receberão outros R$ 180 milhões e os transportadores mais R$ 36 milhões para atender ao aumento da demanda da Sadia. Do total de investimentos, R$ 44 milhões serão destinados ao aumento da capacidade de abate de suínos, que passará de 700 mil para 1,6 milhão de cabeças ao ano. Outros R$ 46,4 milhões serão aplicados na duplicação do abate de frangos, de 42,9 milhões de cabeças anuais para 88 milhões. Na linha de perus, o aporte previsto é de R$ 35,4 milhões com aumento de 7,3 milhões para 11 milhões de cabeças abatidas por ano. Serão aplicados ainda R$ 44,2 milhões na construção de uma nova fábrica de rações. Por fim, R$ 7,5 milhões irão para elevar a produção de industrializados e mais R$ 7,8 milhões para armazenagem de grãos.