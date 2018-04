Sadia recebe R$950 mi da BRF para saneamento financeiro

A Sadia afirmou nesta terça-feira ter recebido de sua controladora, a Brasil Foods, o montante de 950 milhões de reais, "a título de adiantamento para futuro aumento de capital".

Segundo comunicado enviado ao mercado, os recursos "serão utilizados no processo de saneamento financeiro da companhia".

O adiantamento estava previsto nos planos da BRF, atual denominação da Perdigão, que realizou oferta pública de ações em meados de julho, levantando 5,29 bilhões de reais.

A Sadia foi incorporada pela Perdigão após sofrer expressivas perdas com derivativos cambiais, no ano passado.

No anúncio do negócio, executivos das companhias afirmaram que a BRF poderia utilizar cerca de 2,5 bilhões de reais obtidos por meio da oferta de ações para melhorar as finanças da Sadia.

Os recursos deverão ser aplicados especialmente para o pagamento de dívidas de curto prazo da Sadia.

O negócio que resultou na BRF ainda está sendo analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com o qual a Perdigão assinou um acordo que garante a reversibilidade da aquisição da Sadia.

O acordo com o Cade, embora coloque uma série de restrições para as duas empresas, permite que a Perdigão proceda a reestruturação financeira da Sadia.

A aquisição da Sadia pela Perdigão criou uma empresa com faturamento anual acima de 20 bilhões de reais e que controla mais de 55 por cento do mercado nacional de industrializados de carne e margarinas, além de participação ainda maior em produtos de massas prontas.

Por volta das 11h45 (horário de Brasília), as ações da BRF operavam em queda de 0,71 por cento, e as da Sadia, caíam 0,93 por cento, enquanto o Ibovespa perdia 0,8 por cento.

