Safra 04/05: governo revê produção com maior volume de soja e arroz Brasília, 14 - O secretário executivo, Luís Carlos Guedes Pinto, do Ministério da Agricultura, explicou há pouco que o aumento da produção de soja e de arroz levaram o governo a revisar para cima as estimativas de produção na safra 2004/05, em fase de desenvolvimento. Guedes Pinto, que até ontem ocupava o cargo de presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), disse há pouco que a produção de soja na safra 2004/05 deve ficar 600 mil toneladas acima do previsto na primeira estimativa da Conab, de outubro. A produção de arroz deve ficar 400 mil toneladas acima do previsto inicialmente. A Conab divulgou há pouco sua segunda previsão para a safra 2004/05 e estimou produção total de 131,921 milhões de t. Em outubro, a safra foi estimada entre 128,8 milhões e 130,9 milhões de t. "Ultrapassamos em 1 milhão de t o limite superior estimado em outubro", comentou Guedes Pinto. Ele disse, ainda, que o clima tem favorecido o desenvolvimento das lavouras. O secretário executivo disse, porém, que houve atraso do período chuvoso em São Paulo, Minas Gerais, Centro-Oeste e oeste da Bahia. Mas que esse fator não atrapalhou o plantio da safra. O segundo levantamento do Conab foi feito entre os dias 22 e 27 de novembro. Foram visitados municípios das Regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e oeste da Bahia.