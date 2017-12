Safra 2004/05: 20% da soja será transgênica, diz Rodrigues Brasília, 27 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, estimou há pouco que cerca de 20% da produção de soja na safra 2004/05 será geneticamente modificada. Considerando a produção no limite de 60,8 milhões de toneladas, a produção de soja transgênica será de 12 milhões de toneladas. Do total, o ministro estimou que 7 milhões de toneladas serão produzidas pelo Rio Grande do Sul. Rodrigues não quis estimar a produção de transgênicos no Paraná e disse que o cenário ficará mais claro quando os produtores do País começarem a assinar o termo que permite o plantio de transgênicos na safra 2004/05. Ainda sobre soja, Rodrigues estimou que as exportações do complexo devem somar US$ 12 bilhões em 2005. Ele também previu que as exportações de algodão devem render em 2005 US$ 500 milhões.