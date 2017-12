Safra 2004/05: BB disponibiliza mais R$ 3,4 bilhões este mês Brasília, 21 - As agências do Banco Brasil espalhadas pelo País devem liberar, neste mês, R$ 3,4 bilhões para o setor agrícola. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano-safra, que começou em julho, as liberações somam R$ 11 bilhões. Entre julho e setembro, foram liberados R$ 7,6 bilhões, valor que foi integralmente aplicado. Na safra 2004/05, o banco deve liberar R$ 25,5 bilhões para o agronegócio. As informações são da assessoria de imprensa do banco.