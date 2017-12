Safra 2004/05: BB já financiou R$ 2,19 bilhões no RS Porto Alegre, 4 - O Banco do Brasil divulgou hoje um balanço dos contratos de financiamento para a safra de verão no Rio Grande do Sul. A instituição financiou R$ 2,19 bilhões até o final de outubro aos agricultores gaúchos, 1,5% acima da posição no mesmo período do ano passado. Deste total, as operações de custeio receberam R$ 1,47 bilhão, enquanto os investimentos ficaram com R$ 189 milhões. Para a comercialização, foram destinados R$ 326 milhões e para o aval a operações de CPR, R$ 198 milhões. As principais culturas financiadas foram soja (R$ 510 milhões em 43.379 operações), arroz (R$ 426 milhões em 8.037 operações) e milho (R$ 250 milhões em 63.235 operações). O Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) teve aporte de R$ 335 milhões, com 104.383 operações. Os empréstimos para cooperativas agropecuárias (operações para compra de insumo e estocagem) somaram R$ 42 milhões. O BB informou que as agências já dispõem de R$ 465 milhões para atender a demanda em novembro.