Safra 2004/05: Céleres prevê maior plantio de soja transgênica São Paulo, 27 - O analista Anderson Galvão Gomes, da consultoria Céleres, disse que as projeções da Conab são bem próximas das suas próprias, com exceção da colheita prevista para a soja. A Conab estima 60,8 milhões de toneladas, contra 64,2 milhões de toneladas da Céleres. Galvão diz que a diferença deve ser decorrente do cálculo de produtividade. "Se o clima for normal durante o ciclo da soja, acredito que a colheita deverá ser de 64 milhões de toneladas para mais", diz. Ao mesmo tempo a alta de preço dos insumos deve reduzir o uso de tecnologia nas lavouras, o que reduz a produtividade potencial. "Expansão de área sobre terras novas ou pastagens degradadas já são fatores de menor produtividade (nessas áreas), e o menor uso de tecnologia pode reduzir mais o rendimento das plantas", avalia Galvão. A Céleres situa a proporção de soja transgênica na próxima safra brasileira entre 19% e 24% do total, contra 20% estimados pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. "A necessidade de economia em tecnologia pode levar mais produtores a plantar soja transgênica, que exige menor aplicação de herbicida", conclui.