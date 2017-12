Safra 2004/05: Conab divulga 1º levantamento dia 21 de outubro Brasília, 23 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deve divulgar no dia 21 de outubro a primeira estimativa de intenção de plantio na safra atual, 2004/05. O levantamento de campo para a previsão será feito entre os dias 3 e 9 de outubro. O cronograma foi divulgado hoje pela Conab. O segundo levantamento será feito entre os dias 21 e 27 de novembro, com divulgação dos dados no dia 9 de dezembro. Os técnicos da Conab sairão a campo para o terceiro levantamento entre os dias 13 e 19 de fevereiro de 2005 e a divulgação deve ser feita no dia 3 de março. O quarto levantamento será feito entre 24 e 30 de abril, e os dados serão divulgados no dia 12 de maio. Entre 19 e 25 de junho, serão feitas as visitas a campo para o quinto levantamento. A divulgação será feita no dia 7 de julho. A última previsão, a sexta, será feita entre os dias 21 e 27 de agosto, com divulgação no dia 8 de setembro de 2005. A mais recente estimativa da Conab para a safra 2003/04 indicou plantio de 47,431 milhões de hectares, crescimento de 7,9% em relação ao ano-agrícola anterior. A produção foi estimada em 119,305 milhões de toneladas, com destaque para a soja, com produção de 49,781 milhões de toneladas. A queda na produção total foi de 3,1% na comparação com o ano-safra anterior. A colheita de soja foi 4,3% inferior à de 2002/03. Problemas climáticos e a ferrugem asiática prejudicaram a produção agrícola no ano-safra.