Safra 2004/05: crise não atingiu venda de fertilizantes, diz Anda Brasília, 15 - Uma eventual crise das agricultura brasileira, enfatizada hoje por diversos líderes do setor na Câmara dos Deputados, ainda não afetou a compra de fertilizantes, segundo dados divulgados pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos e Corretivos Agrícolas (Anda). Em exposição na Comissão de Agricultura da Câmara, durante debate sobre os altos custos de produção da agropecuária, o presidente da Anda, Mário Alves Barbosa Neto, disse que até o momento as entregas de fertilizantes estão no mesmo patamar de 2003. Mas ele previu que se houver atraso na liberação de financiamentos rurais o ritmo das encomendas poderá cair. Entre janeiro a outubro deste ano a entrega de fertilizantes ao consumidor final totalizou 19.422 toneladas, 2,4% acima das 18.970 entregues no mesmo período de 2003. Entre agosto e outubro, a entrega foi de 9.200 toneladas, 4,5% acima das 8.808 toneladas do mesmo bimestre do ano passado. Barbosa isentou a indústria de responsabilidade sobre o aumento dos preços dos insumos. Segundo ele, houve aumento das principais matérias-primas importadas pelo Brasil, principalmente em função dos aumentos do petróleo e dos fretes. O sulfato de amônia passou de US$ 85 a tonelada no primeiro semestre de 2003 para US$ 135 a US$ 140 neste mês, e a uréia no mesmo período passou de US$ 150 para US$ 235. Já o frete marítimo, entre outubro de 2003 e agosto de 2004, subiu de US$ 15 a US$ 17 por tonelada para US$ 40, para navios vindos do Mar Báltico. Para navios com origem em Tampa, o frete foi de US$ 15 a US$ 18 para US$ 25 a US$ 30. Pelas previsões da Anda, a safra 2004/2005 terá um aumento na área plantada de soja e de algodão, mas haverá um uso menos intensivo de tecnologia nessa expansão. Barbosa garantiu que haverá insumos para atender às necessidades dos produtores nessa safra.