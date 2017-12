Safra 2004/05: governo adia divulgação de levantamento para 4ªf Brasília, 25 - Foi adiada, pela segunda vez, a divulgação da primeira estimativa de intenção de plantio da safra 2004/05. A previsão, elaborada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), deve ser divulgada na quarta-feira, 27, às 10h, pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, em entrevista no ministério. Os técnicos da Conab saíram a campo entre os dias 4 e 8 deste mês e foram visitados 450 municípios mais representativos da produção de arroz, algodão, feijão, milho, soja, sorgo, entre outros. As informações são da assessoria de imprensa do ministério.