Safra 2004/05: governo ampliará recursos para custeio Brasília, 30 - O governo vai ampliar a oferta de recursos de crédito rural para custeio da safra 2004/05. Em junho, quando foi anunciado o Plano Agrícola e Pecuário para o atual ano-agrícola, a estimativa era de liberação de R$ 28,75 bilhões para custeio e comercialização da safra, incremento de 34,3%. Para divulgar a nova estimativa de liberação, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, e o vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, Ricardo Conceição, concedem amanhã, 31, às 10h30, entrevista coletiva. A entrevista será na sala de reuniões da secretaria. No total, o Plano Agrícola prevê liberação de R$ 39,450 bilhões, com forte incremento para os investimentos (R$ 10,7 bilhões). (Fabíola Salvador)