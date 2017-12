Safra 2004/05: plantio de grãos deve crescer entre 0,8% e 2,2% Brasília, 27 - O governo estimou que a área plantada com grãos na safra 2004/05 deve ficar entre 47,925 milhões e 48,608 milhões de hectares. O crescimento deve ficar entre 0,8% e 2,23% em relação aos 47,546 milhões de hectares cultivados na safra passada e ficou muito abaixo das estimativas iniciais do governo, que previa crescimento de 3 milhões de hectares na área plantada. Na semana passada, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, admitiu que a área plantada cresceria menos do que o estimado inicialmente pelo governo e apostou no incremento de 2 milhões de hectares na área plantada com grãos. De acordo com o ministro, em entrevista na semana passada, o aumentos dos custos de produção e a queda dos preços internacionais das principais commodities limitariam o aumento do plantio. Com base na área plantada, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou produção de grãos no intervalo de 128,883 milhões de toneladas e 130,895 milhões de toneladas. Na safra 2003/04, a produção foi de 119,251 milhões de t, conforme a Conab.