Safra 2004/05: previsão da Conab será divulgada na 2ª feira Brasília, 8 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, divulga na próxima segunda-feira (13) o segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra de grãos e oleaginosas 2004/05. O anúncio será na sede da Conab, às 11 horas. O ministro estará acompanhado do atual presidente da estatal, Carlos Guedes Pinto, que é o nome mais cotado para substituir o secretário-executivo do ministério, José Amauri Dimarzio. Em outubro, ao divulgar a primeira previsão de safra da Conab, o governo estimou a área plantada no intervalo entre 47,925 milhões e 48,608 milhões de hectares, contra 47,546 milhões da safra 2003/04. A produção para a safra 04/05 foi estimada entre 118,883 milhões e 130,895 milhões de toneladas. Na safra passada, a produção ficou em 119,251 milhões de toneladas.