Safra 2004/2005: para SRB, previsão do governo é muito otimista Ribeirão Preto, 27 - O presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), João de Almeida Sampaio Filho, afirmou há pouco que a previsão do governo federal de que a safra 2004/05 de grãos possa atingir 130,895 milhões de toneladas é "muito otimista". Para Sampaio, o aumento do custo de produção paralisou os projetos de troca de pastagem degradada por lavouras e ainda os de expansão nas lavouras do Centro-Oeste. "Para atingirmos essa safra prevista pelo governo, só mesmo com uma condição climática extremamente favorável", avaliou o presidente da SRB. Sampaio afirmou ainda que a entidade estima que a safra 2004/2005 deva ficar entre 122 milhões e 123 milhões de toneladas de grãos. "Acho que vamos ficar muito próximos do que foi produzido na safra passada, já que a área cultivada quase não aumentou", concluiu.