Safra 2005/06: Conab deve divulgar pesquisa hoje Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) concluíram na sexta-feira (28 de julho) a pesquisa de campo que apontará um novo número para a safra 2005/06 de grãos. O trabalho de campo começou a ser feito na segunda-feira (24) e os números serão divulgados no dia 9 de agosto. A última estimativa, divulgada em julho, indicou produção de 119,4 milhões de toneladas de grãos, aumento de 4,8% na comparação com a safra anterior de 113,9 milhões de toneladas. O aumento da produtividade das lavouras resultou no maior volume colhido na safra 2005/06.