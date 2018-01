Safra 2006/07: Conab atualiza resultados em 6º levantamento Safra 2006/07: Conab atualiza resultados em 6º levantamento O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Jacinto Ferreira, anuncia na próxima terça-feira (6), às 11 horas, no edifício-sede da Companhia, em Brasília, o resultado do 6º levantamento nacional da safra de grãos 2006/07. Os números foram atualizados pelos técnicos da estatal no período de 15 a 22 de fevereiro. Eles mantiveram contato com representantes de cooperativas, órgãos públicos e privados, agentes financeiros e produtores de todo o país. A safra atual está estimada em 126,5 milhões de toneladas, em uma área de 45,5 milhões de hectares, de acordo com o quinto levantamento, divulgado no mês passado.