Safra de açúcar no México deve ter crescimento de 0,6% em 2006/07 Cidade do México, 22 - O México deve encerrar o ciclo 2006/07 com uma produção de 5,31 milhões de toneladas de açúcar semi-refinado, 0,6% maior que a da safra anterior. A estimativa foi divulgada hoje pelo Comitê Agroindustrial do Açúcar. Os novos dados colocam a safra 2006/07, em seu último mês, no segundo nível mais alto da história, atrás apenas das 5,8 milhões de toneladas registradas em 2004/05. As informações são da Dow Jones.