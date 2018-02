Safra de trigo australiana pode dobrar ante previsão oficial Camberra, 3 - Um aumento no plantio de trigo da Austrália este ano é o dobro da quantidade prevista oficialmente, de acordo com uma pesquisa feita com produtores pelas consultorias Profarmer e Callum Downs Commodity News, publicada hoje no jornal Australian Financial Review. Segundo a pesquisa, foi plantado 22% a mais neste ano safra, que termina em 31 de março de 2008, do que no anterior, em comparação com uma estimativa de aumento de 11%. Isso sugere que o plantio total de trigo é de cerca de 13,6 milhões de hectares, e não de 12,4 milhões, como foi previsto em junho pelo departamento de agricultura e recursos econômicos. Utilizando a estimativa de rendimento para este ano safra, de 1,81 tonelada por hectare, a pesquisa privada aponta para uma produção total de cerca de 24,6 milhões de toneladas, contra a previsão de 22,5 milhões de toneladas. As informações são da Dow Jones.