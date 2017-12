Safra de trigo da UE deve crescer 21% em 2004/05 para 124 milhões/t São Paulo, 3 - A União Européia (UE) deve produzir 124,504 milhões de t de trigo mole na safra 2004/05, um aumento de 21,4% sobre a safra anterior, informou hoje o Comitê de Comércio de Cereais (Coceral), órgão da UE para o comércio de produtos agrícolas. O número também veio acima da estimativa divulgada em 24 de setembro de 123,952 milhões de t. A Coceral estima que a produção da França em 37,593 milhões de t, aumento de 22,4% no ano safra; da Alemanha em 25,345 milhões, aumento de 23,9%; do Reino Unido em 15,601 milhões de t, mais 8,5%; da Dinamarca em 4,788 milhões de t, aumento de 2,8%; da Espanha em 4,432 milhões, mais 7,6%; e da Itália em 2,940 milhões de t, aumento de 25,3%. No Leste Europeu a estimativa para a Polônia é de 9,5 milhões de t em 2004/05, contra os 7,856 milhões de t no ano anterior; para Hungria é de 5,929 milhões, acima das 2,897 milhões de t; e para a República Thceca é de 5,126 milhões de t, acima das 2,637 milhões de t anteriores. Para a estimativa de safra de trigo mole na UE em 2004/05, a Coceral considerou uma área plantada de 19,451 milhões de hectares, 6,3% maior que ano safra anterior, e produtividade de 6,4 t/hectare. A produção de cevada deve atingir em 2004/05 61,78 milhões de t, volume 12% acima da produção do ano anterior. Em setembro, a Coceral estimou uma produção de 61,122 milhões de t. O comitê considerou uma área plantada total de 13,180 milhões de t, 1,8% menor que no ano anterior, e produtividade de 4,69 t/hectare. Entre os maiores produtores estão França com produção estimada em 10,944 milhões de t (+10,3%); Alemanha com 12,963 milhões de t (+19,3%); e Espanha com 10,582 milhões de t (+21,8%). A produção de milho no ano safra está estimada em 52,229 milhões de t, aumento de 25,5% sobre 2003/04, com área de 6,475 milhões de hectares e produtividade média projetada em 8,07 t/hectare. De acordo com o comitê, a França deve produzir 15,571 milhões de t (+23,6%); a Alemanha, 3,981 milhões de t (+15,9%); e a Espanha 4,567 milhões de t (+5,1%). As informações são da Dow Jones.