SAIBA MAIS-Veja os detalhes da oferta do leilão de energia A-5

As hidrelétricas inscritas no projeto ainda não possuem licença ambiental. Todas as unidades cadastradas fizeram uma oferta global de 19.168 megawatts, sendo 15.015 de térmicas a gás natural.

Veja abaixo a quantidade e a geração dos empreendimentos cadastrados. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE):

* 49 termelétricas a gás natural: 15.015 megawatts

* Quatro usinas que usam carvão mineral nacional: 1.690 megawatts

* Três geradoras a partir de carvão mineral importado: 1.014 megawatts

* Sete hidrelétricas: 905 megawatts

* 12 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs): 201 megawatts

* Seis usinas que utilizam bagaço de cana-de-açúcar: 344 megawatts.

* TOTAL: 81 usinas cadastradas, geração de 19.168 megawatts.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello; Edição de Denise Luna)