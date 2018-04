Saldo comercial cresce 21% no ano, mas volume de negócios cai

A balança comercial brasileira acumula no ano, até a terceira semana de julho, um superávit de US$ 16,138 bilhões. De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o saldo é 21,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado (US$ 13,290 bilhões).

Apesar do bom saldo, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) registrada no período, de US$ 139,942 bilhões, é 27% inferior ao que foi verificado no mesmo período de 2008 (US$ 191,686 bilhões).

Segundo os dados do MDIC, as exportações somam, no ano, US$ 78,040 bilhões, com média diária de US$ 578,1 milhões. Pelo critério da média diária, o desempenho das exportações no acumulado do ano está 22,7% inferior ao registrado no mesmo período de 2008 (US$ 748,1 milhões).

As importações somam no ano US$ 61,902 bilhões, com média diária de US$ 458,5 milhões, o que representa uma queda de 29,6% em relação ao desempenho médio das importações no mesmo período do ano passado (US$ 651,1 milhões).

3ª semana

Somente na terceira semana de julho, a balança registrou um superávit de US$ 894 milhões. Em cinco dias úteis, as exportações somaram US$ 3,339 bilhões (média diária de US$ 667,8 milhões) e as importações, US$ 2,445 bilhões (média diária de US$ 489 milhões). Com o resultado da semana, no mês, a balança acumula um superávit de US$ 2,151 bilhões.