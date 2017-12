Saldo da balança do agronegócio paulista cresce 55% até agosto São Paulo, 21 - A balança comercial do agronegócio paulista apresenta superávit de US$ 4,20 bilhões no acumulado do ano, até agosto. O resultado é 55% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (US$ 2,72 bilhões). Conforme levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o aumento é reflexo das exportações crescentes do agronegócio no Estado, que atingiram no período US$ 6,47 bilhões, um crescimento de 39,4% sobre o ano passado. De janeiro a agosto, as importações foram de US$ 2,27 bilhões, aumento de 18,2% sobre 2003. Para o pesquisador do IEA Nelson Martin, se continuar nesse ritmo o agronegócio paulista deve alcançar superávit de US$ 7 bilhões até o fim do ano. O IEA diz que a balança comercial geral paulista registra um superávit de US$ 2,29 bilhões de janeiro a agosto, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado (US$ 1,14 bilhão). As exportações somaram US$ 19,73 bilhões (32,2% do total nacional), enquanto as importações atingiram no período US$ 17,44 bilhões (44,3% do total nacional).