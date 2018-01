Salsicha da Volks vende mais que carro

Em um ano complicado como o de 2015, foram as salsichas que deram alegria à Volkswagen. A montadora, além de veículos, também fabrica uma iguaria tradicional na Alemanha, chamada currywurst.

Em 2015, a venda de automóveis da Volks caiu 5% em relação ao ano anterior para 5,8 milhões de unidades. A queda foi motivada principalmente pelo envolvimento da empresa em um escândalo de falsificação de resultados de emissões de poluentes que acabou levando à renúncia de seu presidente. Nesse período de crise, a venda de salsichas da Volks cresceu 14%, para 7,2 milhões. A informação é da agência de notícias alemã DPA. Elas são marcadas com a expressão “Volkswagen Originalteil” ou “Peça Genuína Volkswagen”.

A produção começou sendo destinada apenas aos restaurantes da montadora, mas hoje o produto pode ser encontrado também nas lanchonetes do estádio do Wolfsburg (o time de futebol da Volkswagen) e em supermercados. A iguaria é vendida em pelo menos 11 países.

A história de como a Volkswagen construiu um dos mais estranhos negócios paralelos do setor automobilístico é um episódio inusitado da história industrial. Ela remonta às origens da fábrica de Wolfsburg. Para os milhares de trabalhadores que construíram o primeiro “carro do povo”, a fábrica tinha de fornecer moradia e alimentação. Nos anos 50, o açougue já produzia carnes que eram típicas da Alemanha, como o bockwurst. A currywurst veio logo depois da guerra e no fim dos anos 60 havia se tornado o prato favorito de legiões de trabalhadores. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS