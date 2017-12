Sanidade animal: governo libera R$ 11 milhões para laboratórios Brasília, 8 - O governo vai liberar R$ 11,106 milhões para modernização dos laboratórios de referência animal localizados em Pedro Leopoldo (MG), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Campinas (SP) e Belém (PA). Os recursos serão liberados pelo Ministério da Agricultura. Os laboratórios são responsáveis pelo diagnóstico de doenças animais virais como febre aftosa, anemia infecciosa eqüina e raiva, e bacterianas, como brucelose, leptospirose, salmonelose e tuberculose. Todos os laboratórios dão apoio operacional às ações da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Além do controle de doenças, os laboratórios também são equipados para fazer o controle de vacinas veterinárias, inspeção de alimentos de origem animal e fiscalização de insumos pecuários. A rede nacional de laboratórios do ministério também faz o monitoramento de laboratórios particulares credenciados para fazer controle de alimentos. Ao ampliar os investimentos na sua rede de laboratórios, o governo espera reforçar o controle de doenças que podem restringir a inserção dos produtos brasileiros no mercado internacional, como a febre aftosa, uma forte barreira às exportações de carnes. O laboratório de Minas Gerais receberá R$ 2,2 milhões do total anunciado. Ele está sendo adaptado para abrigar um laboratório de alta segurança. As informações são da assessoria de imprensa do ministério.