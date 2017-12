Sanidade: missão européia inicia visita ao Brasil Sanidade: missão européia inicia visita ao Brasil O governo brasileiro não tem grandes expectativas com a missão de técnicos da União Européia (UE), que fará visita de inspeção sanitária ao País entre os dias 4 e 17 de julho. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Gabriel Maciel, disse que o governo trabalhará para manter os atuais mercados. Para Maciel, também não há motivos para temer um eventual aumento das travas já existentes. A UE não compra, entre outros produtos, o mel brasileiro, acusando presença de resíduos. Também vetou as carnes de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, em decorrência dos focos de febre aftosa.