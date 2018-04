Sanofi compra restante da Merial, da Merck, por US$4 bilhões

As empresas decidiram explorar uma joint-venture de medicamentos para animais domésticos e gado que pode ser líder em um mercado global de mais de 19 bilhões de dólares. As empresas vincularão a Merial com atividades similares em uma companhia combinada que será formada pela fusão de 41 bilhões de dólares da Merck com a Schering-Plough.

Alguns analistas afirmaram que a Sanofi pagou um preço alto para ter o controle da Merial, focada principalmente em saúde animal. A principal rival da companhia na área é a Fort Dodge, parte da norte-americana Wyeth, que está sendo adquirida pela Pfizer.

A aquisição pela Merck da Schering Plough, dona da Interver, criaria uma posição dominante em saúde animal, o que exigiu que a empresa se desfizesse de parte dessas operações. A Merck quer completar a aquisição da Schering-Plough no último trimestre deste ano.

As vendas da Merial no ano passado somaram 2,7 bilhões de dólares e o lucro operacional foi de 785 milhões de dólares.

Se a Sanofi e a nova Merck concordarem em definitivo em juntar a Merial com a Intervet, o valor da Merial iria para 8 bilhões de dólares e o da Intervet iria para 9,25 bilhões de dólares. Qualquer joint-venture, porém, precisaria do aval de autoridades antitruste.

O presidente-executivo da Sanofi, Chris Viehbacher, afirmou em teleconferência que vê pouca duplicidade em uma aliança, uma vez que a Merial se concentra em animais de estimação e a Intervet em gado. Entre as principais marcas da Merial estão Frontline e Heartgard.

O mercado de saúde animal de 19,2 bilhões de dólares, dois terços dos quais gerados nos Estados Unidos e Europa, deve crescer cerca de 4 por cento ao ano até 2013.