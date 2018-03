Santander Brasil fatura R$ 1,5 bi e quase dobra lucro no 3º tri

O Banco Santander Brasil registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,472 bilhão no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 92,16% sobre os R$ 766,902 milhões de igual período de 2008. A unidade brasileira do banco espanhol de mesmo nome protagonizou no início de outubro a maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da história da Bovespa. A operação -uma oferta primária de units - movimentou R$ 14,1 bilhões.

A receita financeira líquida cresceu 107,8%, para R$ 5,655 bilhões, e a receita bruta somou R$ 7,935 bilhões, com aumento de 107,5%. As provisões aumentaram 331%, para R$ 1,190 bilhão. O ativo total em 30 de setembro era de 306,236 bilhões, ante R$ 294,189 bilhões em 31 de dezembro de 2008.

Lucro global

No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, o banco espanhol Santander obteve lucro líquido de 6,74 bilhões de euros (US$ 9,9 bilhões), 2,88% menor que o de 6,94 bilhões de euros de igual intervalo do ano passado. Os resultados foram sustentados pela divisão Europa Continental, que contribuiu com 49% do lucro. O Brasil contribuiu com 20%, o restante da América Latina com 15% e o Reino Unido com 16%.

No terceiro trimestre deste ano, o Santander obteve lucro líquido de 2,22 bilhões de euros (US$ 3,28 bilhões), 0,45% maior que o de 2,21 bilhões de euros de igual período do ano passado e em linha com as estimativas de analistas. A receita com intermediação financeira aumentou 24%, passando de 5,48 bilhões para 6,82 bilhões de euros, ajudada pelas margens de crédito maiores.

"Mesmo num ambiente de estresse, o Reino Unido e a América Latina estão crescendo e a Europa continua estável", disse o executivo-chefe do banco, Alfredo Saenz.

O banco reiterou sua meta para o ano de lucro de 8,88 bilhões de euros e disse que mantém sua política de distribuir 50% dos lucros em dividendos para os acionistas.

O banco acrescentou que seus empréstimos totais subiram 11% e os depósitos, 21% no período de nove meses ante igual intervalo do ano passado. O Santander também registrou ganhos de capital de 2,25 bilhões de euros este ano, que está utilizando para fortalecer seu balanço patrimonial e para aumentar provisões para ativos imobiliários que comprou desde o início da crise financeira.

(Com Reuters)